삼성전자, 中상하이 국제기능올림픽 후원 계약…"15년간 대회 후원"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 내년에 개최되는 중국 상하이 국제기능올림픽 후원 계약을 맺으면서 청년 기술인재 육성을 위한 지원 활동을 15년 연속 이어간다.

삼성전자는 11일 국제기능올림픽위원회와 '2022 상하이 국제기능올림픽' 후원 계약을 체결했다고 밝혔다. 삼성전자는 2007년 일본 시즈오카 대회부터 격년마다 열리는 국제기능올림픽을 8회 연속으로 후원, 15년간 후원을 지속하고 있다. 2013년부터 이번 대회까지는 5회 연속 단독 '최상위 타이틀 후원사(OEP)'로 참여한다.

중국 상하이 대회는 당초 올해 개최 예정이었으나 코로나19 확산으로 1년 연기돼 내년 10월 12일부터 17일까지 상하이 국립컨벤션전시장에서 열린다.

삼성전자는 상하이 대회를 150만유로(약 20억3000만원) 규모로 후원한다. 삼성전자는 후원을 통해 대회에 필요한 IT제품을 공급하고, 경기장 로고 노출, 시상식 메달 수여, 대회 기간 중 체험관 등을 운영할 수 있다. 특히 이번 대회에는 2015년 브라질 상파울루 대회에서 CNC 밀링 직종에서 금메달을 획득한 삼성전자 무선사업부 이희동 프로가 국제기능올림픽 챔피언즈 트러스트 아시아태평양지역 대표로서 숙련기술 홍보대사로 활약할 예정이다.

이날 온라인으로 진행된 후원 체결식에는 국제기능올림픽위원회 크리스 험프리스 회장과 데이빗 호이 사무총장, 상하이 국제기능올림픽 조직위원회 쟝 란 위원장, 국제기능올림픽 중국위원회 루 위린 대표, 삼성전자 최승식 중국총괄, 장동섭 삼성기능올림픽 사무국장이 참석했다. 험프리스 회장은 "삼성이라는 든든한 파트너와 함께 더 나은 세상을 만들기 위해 나아가게 되어 정말 기쁘다"고 말했다. 장 사무국장은 "이번 대회를 통해 더 많은 청년들이 미래를 개척해 나갈 수 있게 되기를 희망한다"고 말했다.

내년 상하이 대회에는 전 세계 67개국의 1600여명 선수들이 각 국을 대표해 클라우드 컴퓨팅, 사이버보안, 메카트로닉스, 모바일로보틱스, 광전자기술 등 63개 종목에서 기량을 겨룰 예정이다. 한국은 46개 직종에 51명의 선수가 참가할 예정이며, 이 중 삼성전자·삼성전기·삼성중공업 직원 23명이 국가대표 선수로 18개 종목 경기에 출전하기 위해 각 사 훈련센터에서 훈련하고 있다.

삼성은 국내 기능인 저변 확대와 우수인력 양성을 위해 지원 활동을 하고 있다. 2006년 12월 고용노동부와 기능장려협약을 체결하고 2007년부터 전국기능경기대회와 국가대표팀 훈련 등을 후원하고 있다.

또 2007년부터 전국기능경기대회에 출전한 기능인력들을 매해 평균 100여명씩 지속적으로 채용하고 있다. 올해는 삼성전자와 삼성SDI가 반도체와 배터리 설비인력을 중심으로 채용 규모를 확대할 예정이며, 다음달까지 채용전형을 거쳐 최종 선발된 인력들은 내년 1월에 입사하게 된다. 삼성에 입사한 기능인력들이 국가대표로 국제기능올림픽에 출전해 획득한 메달은 금메달 28개, 은메달 16개, 동메달 8개다.

