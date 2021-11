習 올림픽 초청 예상‥'진퇴 양난' 바이든

미 언론 "시 주석, 다음 주 화상 정상회담에서 바이든 올림픽 초청"

바이든, 거절 하면 미중 갈등 확산 ·수락시 자국내 비판 직면

미, 동맹과 단일 입장 구성도 쉽지 않아

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 시진핑 중국 국가주석이 2022 베이징 동계 올림픽에 조 바이든 미국 대통령을 초대할 것이라는 보도가 나왔다. 중국의 인권 문제를 고려해 올림픽을 보이콧 해야 한다는 주장이 제기되는 상황에서 중국이 선제적으로 대응해 바이든 대통령에 부담이 될 것이라는 우려가 나오고 있다.

CNBC 방송은 11일(현지시간) 두 명의 소식통을 인용해 시 주석이 오는 15일 열릴 것으로 알려진 화상 미·중 정상회담에서 바이든 대통령을 내년 동계 올림픽에 초대할 것이라고 보도했다.

이번 화상 회담은 바이든 정부 출범 이후 차가운 관계를 유지해온 양국 관계를 해소할 수 있는 계기로 기대됐지만, 올림픽이라는 '뜨거운 감자'가 갈등 요인으로 부상했다.

미국 시민 단체와 정가 인사들은 미국이 베이징 동계 올림픽을 보이콧 해야 한다는 주장을 제기해 왔다. 낸시 펠로시 하원의장, 니키 헤일리 전 UN주재 대사 등 여야를 망라한 정치인들은 신장 지역 인권 탄압에 항의하기 위해 미국이 올림픽을 보이콧 해야 한다고 주장해왔다.

미 백악관과 국무부는 올림픽 보이콧 여부에 대해서는 조심스러운 입장을 취해왔다. 미·중 정상이 화상으로나마 첫 회담을 앞둔 상황에서 올림픽 보이콧 여부가 양국 관계에 악영향을 미칠 수 있는 요인으로 판단했기 때문으로 미 언론들은 풀이하고 있다.

이런 상황에서 시 주석이 바이든 대통령을 올림픽에 초청하는 것은 미국의 부담을 주려는 의도로 해석된다.

CNBC 방송도 바이든 대통령이 시 주석의 초대를 거절한다면 양국 관계를 얼어붙게 만드는 이유가 되리라 전망했다. 바이든 대통령이 초대에 응하면 민주주의와 인권을 강조해온 자기 뜻을 뒤집었다는 비판을 받을 소지가 충분하다.

백악관과 국무부는 이날 미 언론의 입장 표명 요청에 응하지 않았다.

바이든 대통령이 베이징 올림픽에 직접 참석할 가능성은 애초부터 낮다. 지난해 열린 도쿄 하계 올림픽에도 영부인 질 여사가 참석했다. 2018년 평창 동계올림픽에는 마이크 펜스 당시 부통령이 참석했다.

미국 동맹의 '단일대오'를 구성하기도 쉽지 않은 일이다. 미국은 주요 7개국(G7)과도 베이징 올림픽 외교 보이콧에 대한 논의를 한 것으로 알려졌다.

앞서 네드 프라이스 국무부 대변인이 미국이 동맹과 베이징 올림픽 외교적 보이콧을 논의하고 있다고 언급한 후 파문이 확산하자 익명의 당국자가 나서 해당 발언을 부인하는 해프닝을 벌이기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr