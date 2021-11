[클릭 e종목]"LIG넥스원, 실적 개선 초입"…목표가↑

[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 47,950 전일대비 750 등락률 -1.54% 거래량 193,161 전일가 48,700 2021.11.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LIG넥스원, 방위사업청과 근접방어무기체계 등 3040억원 규모 공급 계약 체결LIG넥스원, 오는 11일 기업설명회 개최코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인 close 에 대해 풍부한 수주잔고를 토대로 중장기 실적 개선의 초입에 있다는 점을 반영해 목표주가를 6만7000원으로 상향한다고 12일 밝혔다.

LIG넥스원은 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 11% 증가한 4589억원, 영업이익은 335% 늘어난 355억원을 기록했다. 시장 전망치와 비교해 매출액은 2% 낮은 수준이지만 영업이익은 50% 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했다.

매출액은 내수가 4403억원(+15%) 급증했고, 수출은 186억원(-37%)로 감소했다. 국내 개발 및 양산 사업의 고른 성장과 수주잔고 증가분의 매출 인식 시작됐다는 분석이다. 영업이익은 일부 사업의 원가가 감소하고 매출 증가에 따른 고정비 감소로 대폭 늘었다.

이 회사의 수주잔고는 6조7000억원으로 전년동기대비 16% 웃도는 수준이다. 연말에는 7조7000원으로 증가할 전망이다. 이동헌 대신증권 연구원은 "2022년은 수출이 견인하며 잔고 중 45% 내외가 수출이 될 것"이라며 "사업 진행 상의 정체가 해소되며 본격적인 수출 증가가 시작되고 수익성도 수출이 양호할 것"이라고 내다봤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr