'고발사주 의혹' 핵심 피의자 손준성 재소환, 8시간 조사 마치고 귀가

조서 열람 못해…공수처, 조만간 다시 소환할듯

[아시아경제 이관주 기자] '고발 사주' 의혹의 핵심 피의자인 손준성 대구고검 인권보호관이 10일 고위공직자범죄수사처(공수처)에 출석해 8시간여 동안 조사를 받았다.

손 검사는 이날 오전 9시 55분께 피의자 신분으로 경기 과천시 공수처 청사에 출석해 조사를 받고 오후 6시15분께 귀가했다. 지난 2일 첫 조사를 받은 뒤 이번이 두 번째 조사다.

공수처는 조만간 손 검사를 다시 불러 조사할 것으로 보인다. 손 검사가 조서 열람을 하지 않고 공수처를 떠났다고 변호인은 전했다. 손 검사 변호인은 "조사가 길어지게 되면서 열람을 하지 못한 것으로 안다"며 "다음 추가 조사는 공수처가 지정하면 성실하게 임할 것"이라고 말했다.

아울러 손 검사 측 변호인은 이날 공수처 수사팀 주임검사인 여운국 공수처 차장과 면담한 것으로 전해졌다. 다만 자세한 면담 내용 등은 전해지지 않았다. 면담에는 변호인만 참석한 것으로 알려졌다.

손 검사는 지난해 4월 대검찰청 수사정보정책관으로 일하며 소속 검사들에게 범여권 인사들에 대한 고발장 작성과 근거 자료 수집을 지시하고 이를 김웅 국민의힘 의원에 보내 야당에 고발을 사주한 혐의(직권남용권리행사방해 등)를 받는다.

한편 손 검사 측은 공수처가 구속영장 청구와 소환 조사 과정에서 인권을 침해했다고 반발하며 지난 8일 여 차장 등 4명을 국가인권위원회에 진정했다.

