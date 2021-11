롯데물산, '사랑의 김장 나누기'…송파구 이웃 500가구에 전달

[아시아경제 김유리 기자] 롯데물산은 10일 서울 송파구 새마을부녀회 주관으로 송파구청과 함께 서울놀이마당에서 '사랑의 김장 나누기' 행사를 진행했다고 밝혔다.

2015년부터 7년째 매년 이어오고 있는 '사랑의 김장 나누기' 행사는 롯데물산 임직원 20명을 포함해 송파구 관내 봉사자 100여명이 참석했다. 올해는 대표와 신입사원이 함께 참여해 상생과 협력의 가치를 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 눈높이에서 공유하는 자리였다고 회사 측은 밝혔다. 완성된 김장 김치 1500포기는 송파구 관내 홀몸 어르신, 한부모가정, 소년소녀가장 등 500가구에게 나눠 전달된다.

류제돈 롯데물산 대표는 "어려운 이웃이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 김장 나눔 행사에 적극 동참해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "앞으로도 지역 내 소외 계층을 향한 사회공헌활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

채호연 롯데물산 신입사원은 "작은 정성이지만 사랑을 담은 김치를 받고 기뻐할 이웃들의 모습을 생각하면 마음이 따뜻해진다"며 "사회초년생으로 처음 느낀 값진 경험을 바탕으로 나눔 실천 활동에 적극적으로 참여하겠다"고 소감을 전했다.

롯데물산은 지난 8월과 9월 각각 코로나19 방역으로 헌신하는 송파구 관내 선별진료소와 예방접종센터 의료진들을 위해 병음료 1만병 전달, 송파구 돌봄 이웃을 위해 쌀 700포 전달 등을 이어왔다.

