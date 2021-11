경과원, KOTITI 시험연구원과 업무협약

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 10일 국가공인 시험연구원(KOTITI)과 '섬유기업 지원 활성화'를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다

이날 협약에 따라 두 기관은 섬유기업의 현장기술 컨설팅, 시험분석, 제품인증 등 전문적인 서비스 사업분야에서 협력을 추진한다. 또 섬유산업 육성을 위한 상호 네트워크 협력 및 공동사업 발굴 등을 위해 힘을 모으게 된다.

유승경 경기경제과학원장은 "대ㆍ내외적으로 어려운 경제 여건 속에서 이번 협약을 통해 섬유기업의 기술전문성을 확보하고, 글로벌 역량강화를 실현할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

경기경제과학원은 포천시 섬유기업의 기술애로해결을 위해 '2021년 포천시 섬유지원사업 참여기업'을 11월 말까지 모집 중이다. 주요 지원 사업은 ▲섬유분야 전문 기술마스터를 활용한 기술애로컨설팅 ▲시험분석비 지원 ▲편직기 조직교환 조시비용 지원 등이다.

