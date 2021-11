宋 "흙수저 이재명, 이 시대 불공정 해결" vs 李 "개천 용에 감동할 시대 지났다"

[아시아경제 오주연 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 이재명 민주당 후보에 대해 "흙수저로 태어나 이 시대 불공정 문제를 해결할 후보"라고 평가했다. 반면 이준석 국민의힘 대표는 "개천의 용 스토리만으로 국민이 감동할 시대는 지났다"면서 "어릴 때 불우한 환경, 도약과정과 추진력 있는 모습이 이명박과 비슷하다"고 꼬집었다.

여야 대표는 9일 MBC 100분 토론에 나와 각 당의 대선후보를 평가하면서 이 후보에 대해 이같이 말했다.

송 대표는 "민주당이 이 후보를 선택하게 된 것은 실천할 수 있는 능력과 의지를 보여줬기 때문"이라고 말했다. 송 대표는 "이 후보는 흙수저로 태어나 중고등학교도 다니지 못하고 공장에서 일을 하다가 프레스에 눌려서 왼쪽팔 뼈가 다 으스러져서 나중에 검정고시로 야간에 공부하면서 대학에 들어가서 고시에 합격했지만, 누구처럼 판검사 길 걷지 않고 인권변호사 일을 해왔다"며 "성남시장 때에도 7000억원 이상의 빚을 갚고, 청년수당을 비롯해 경기도를 가장 모범적인 시를 만들어냈다"고 말했다.

또 "1400만명에 달하는 우리나라 최대 경기도지사 지자체를 이끌면서 계곡을 깨끗히 청소해 도민에게 돌려드리고, 코로나 신천지 문제 때 직접 도지사로서의 권한을 바로 행사해 신천지 명단을 확보해냈다"면서 "이러한 실천력, 이재명은 한다, 할 수 있다(는 것을 보여준다)"고 했다. 이어 "이 시대 불공정과 성장 문제를 해결해 갈 것"이라며 "흠도 있고 부족한 점도 있지만 서민의 삶을 변화시키고, 이재명을 뽑으면 바뀔 거 같다는 희망이 모이고 있다"고 자신했다.

그러나 이 대표는 "강력한 스토리"라면서도 "하지만 그것 하나만으로, 개천의 용 스토리만으로 감동할 시대는 지났다"고 일갈했다. 이 대표는 "어릴 때 불우한 환경, 도약하면서 개천 용으로서의 도약과정, 광역단체장까지 맡고 추진력 있는 모습은 누구랑 스토리가 닮아있다"며 "전직 대통령 중에 한 분, 민주당에서 아주 존경해 마지 않는 이명박과 비슷하다"고 꼬집었다.

이 대표는 "담론에 있어서 어떤 지점을 제시하느냐가 중요하다"면서 "시대정신 보면 과거 산업화 담론, 민주화 담론 있었고 세번째 담론에 대해선 2030이 집단적 사고 하고 있다"고 짚었다. 그러면서 "공정과 정의라는 단어를 찾아야하는데 (문재인 정부에서는)말하는 공정과 정의는 사회시스템을 많이 건드리려고 하는 것 같다"며 "저는 더 강력한 공정이라는 것은 사회 제한된 자원을 어떻게 분배하느냐(로, 이것이) 젊은 세대를 작동할 것이라고 본다"고 강조했다.

그러면서 자당의 윤석열 후보를 향해 "그런 측면에서 볼 때 윤 후보가 상당히 경제적으론 자유주의적 관점을 갖고 있고, 경쟁에 대해 우호적인 입장을 갖고 있는 측면이 있어서 (앞으로) 그런 쪽으로 말할 것 같다"고 내다봤다.

