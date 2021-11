전자랜드, 용산IT점에 국내 최초 '델 PC' 매장 오픈

전자랜드가 오는 11일 글로벌 IT 기업 델 테크놀로지스의 PC 판매 오프라인 매장을 오픈한다.

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 오는 11일 글로벌 IT 기업 델 테크놀로지스의 PC 판매 오프라인 매장을 오픈한다고 10일 밝혔다.

이번에 오픈한 매장은 델의 국내 최초 오프라인 매장이며, 전자랜드 파워센터 용산IT점 내에 숍인숍 형태로 입점했다. 매장은 용산본점 3층에 위치한 용산IT점 내 약 15평 규모로 델의 데스크탑, 모니터, 노트북 제품을 판매한다.

전자랜드는 오는 22일까지 매장 오픈을 기념해 할인 행사를 실시한다. 행사 기간 내 매장에서 델 노트북 구매 시 ‘MS 오피스 2021’ 정품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 혜택을 제공하며, 일부 행사 모델을 온라인 최저가보다 저렴한 가격에 할인 판매한다. 11일에는 오픈 기념 라이브 방송도 진행할 예정이다.

전자랜드 관계자는 “델은 고성능 업무용 PC와 게이밍 PC로 국내 소비자들에게도 탄탄한 인지도를 가지고 있어 오프라인 매장도 많은 주목을 받을 것으로 예상된다”며 “앞으로도 파워센터 매장을 통해 소비자들이 여러 브랜드와 제품을 비교 체험할 수 있는 다양한 기회를 마련할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr