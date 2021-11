"자리 앉다 무언가 '뚝'"...동료 여직원 책상 밑 촬영한 은행원 입건

"호기심에 설치했다" 혐의 인정

[아시아경제 김서현 기자] 동료 여직원 책상 밑에 몰래카메라를 설치한 은행 직원이 경찰의 조사를 받고 있다.

경기 의왕경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용) 혐의로 모 은행 30대 직원 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 9일 밝혔다.

A씨는 지난 9월 자신이 근무하는 의왕시 소재 은행 사무실 내 여직원 B씨 책상 밑에 소형 카메라 한 대를 설치해, B씨의 신체 일부 부위를 몰래 촬영한 혐의를 받고 있다.

B씨는 책상에 앉다가 무언가 떨어지는 소리에 책상 밑을 확인한 결과, 소형 카메라가 설치된 것을 보고 같은 달 29일 경찰에 신고했다.

경찰은 해당 카메라를 분석해 같은 사무실에 근무하는 A씨가 설치한 사실을 확인했다. 피해자는 현재 1명인 것으로 파악됐다.

A씨는 "호기심에 설치했다"며 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "수사 중인 사안이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다"며 "조만간 수사를 마무리하고 검찰에 송치할 계획"이라고 말했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr