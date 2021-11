[아시아경제 조강욱 기자] 대한전문건설협회 중앙회 제12대 회장에 윤학수 장평건설 대표이사가 취임했다.

10일 협회에 따르면 9일 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 제12대 중앙회 회장 이·취임식이 열렸다.

윤 회장은 이날 취임사에서 "척박하고, 어려운 우리 전문건설 업계를 새롭게 일으켜 보겠다는 열정으로 가득 차 있다"며 "과정은 녹록지 않겠지만 새로운 희망의 씨앗을 틔워 번영을 이뤄내는데 앞장서는 회장이 되겠다"고 말했다.

한편 이날 취임식에는 정관계 인사와 전문업계 대표 등 300여명이 참석했다.

