홍남기 "삼성·SK 반도체 공급망 자료 제출, 美에 우려 전달"

대외경제안보전략회의 구성해 대책 강구

[아시아경제 한진주 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 삼성과 SK하이닉스가 미 상무부에 반도체 공급망 자료를 제공한 것에 대해 미국 측에 우려의 뜻을 전했다고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 국회예산결산특별위원회 전체회의에서 미국의 반도체 정보 요청과 관련해 "저도, 산업자원부, 통상교섭본부장도 미국 측 파트너에 우려를 전달했다"고 답했다.

홍 부총리는 "같이 협의하되 민감 정보에 대해서는 각별한 우려를 전달해서 미국 측 모두 알고 있다"며 "민감정보를 어디까지 오픈할 수 있는지는 전적으로 기업이 판단해서 제출한 것으로 알고 있다"고 말했다.

미 상무부는 반도체 공급망 상황을 자체 조사하겠다며 글로벌 기업들에 반도체 재고 수량과 주문 내역, 제품별 매출, 고객사 정보 등을 제출하라고 요구했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 민감한 정보를 제외하고 자료를 제출했다고 밝혔다.

