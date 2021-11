[아시아경제 한진주 기자] 윈팩 윈팩 097800 | 코스닥 증권정보 현재가 2,670 전일대비 100 등락률 +3.89% 거래량 2,615,797 전일가 2,570 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 서울제약 ‘큐리언트 인수설’가파른 상승세...다음 상승할 관련주는?삼일제약, NASH 치료제 '아람콜' 美 FDA 임상 3상 승인 강세. 후속 치료제 대장株는??거래소 "티엘아이, 윈팩 출자증권 처분설" 조회공시 close 은 최대주주인 티엘아이 외 2인이 240억 규모의 보유주식 615만3849주(지분율 14.34%)를 어보브 반도체주식회사에 양도하는 주식양수도계약을 체결했다고 9일 공시했다.

양도 후 최대주주는 어보브 반도체주식회사로 변경된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr