아이파크몰, 카카오페이로 현장 결제시 5000원 즉시 할인

[아시아경제 조인경 기자] HDC아이파크몰이 '카카오페이 간편 결제 서비스' 도입 1주년을 기념해 오는 30일까지 카카오페이머니로 3만원 이상 결제할 경우 1인 1회에 한해 현장에서 5000원을 즉시 할인해 준다고 9일 밝혔다.

아이파크몰은 지난해 11월 몰 내에 위치한 120여개의 식음(F&B) 매장에서 카카오페이 간편결제 시스템을 시범 도입한 데 이어 올해 4월부터 이를 패션과 리빙 매장까지 확대 적용해 왔다. 아이파크몰 내 모든 매장에서 카카오페이 간편결제 시스템이 사용되기 시작한 올해 4월부터 최근까지 6개월 사이 카카오페이 활용 결제 건수는 33% 가까이 증가했다.

아이파크몰 관계자는 "국내 최대 쇼핑 축제인 '코리아 세일페스타'와 아이파크몰 '웨딩페어' 기간에 맞춰 카카오페이의 결제 편의성과 다양한 프로모션 혜택들이 오프라인 매장 집객에 긍정적인 효과를 줄 것으로 기대한다"고 말했다.

