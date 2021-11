'나 혼자 살던' 이시언 장가간다…서지승과 12월 결혼[공식]

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이시언과 서지승이 결혼한다.

8일 이시언 소속사 스토리제이컴퍼니는 아시아경제에 "이시언과 서지승이 12월 25일 크리스마스날 제주도에서 비공개 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

예식은 코로나19(신종코로나바이러스감염증) 확산 예방을 위해 가족·친척 등 소수만 초대해 진행할 예정이다.

이시언과 서지승은 2018년 2월 연인 사이임을 인정했다. 당시 교제 5개월 차에 접어들었다고 알린 두 사람은 공개 연애를 이어왔다.

이시언은 지난해 12월 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에서 5년 만에 하차하자 결혼설에 휩싸이기도 했다. 당시 그는 "결혼설은 사실무근"이라며 "연기에 집중하기 위해 하차한 것"이라고 선을 그었다.

한편 이시언은 2001년 영화 '신라의 달밤'으로 데뷔했으며, 드라마 '친구, 우리들의 전설'(2009), '응답하라 1997'(2012), '바람피면 죽는다'(2020) 등에 출연했다.

서지승은 2005년 드라마 '반올림2'로 데뷔해 드라마 '복희 누나' 등에 출연했다.

