경복대, 8일부터 수시 2차 원서 접수…361명 선발

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 8일부터 2022학년도 수시 2차 원서 접수를 시작했다.

오는 22일까지 진행되는 이번 원서 접수를 통해 경복대는 23개 학과 361명(정원 외 172명 포함)을 선발한다. 이는 총 선발인원 2209명(정원 외 포함) 중 16.3%에 해당한다. 정시모집은 82명이다.

수시 2차 전형을 보면 정원 내는 일반전형 47명, 특별전형 일반고 115명, 특별전형 특성화고 15명, 특별전형 대학자체(성인학습자 및 유경력자, 지역배려자, 사회배려자) 12명 등 189명이다.

또 정원 외는 특별전형으로 전문대학 이상 졸업자 49명, 기초생활수급자 및 차상위계층 5명, 순수외국인 118명 등 172명을 모집한다.

전형방법은 간호ㆍ보건계열학과와 유아교육과는 학생부 80%와 면접 20%, 항공서비스과는 학생부 40%와 면접 60%, 공연예술과와 실용음악과는 학생부 20%와 실기 80%를, 그 외 학과는 학생부 70%, 출석 10%, 면접 20%가 반영된다.

학생부 성적은 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지 지원학과의 반영 교과목 성적으로 산출되며, 출석은 미인정(무단) 결석만 반영한다.

경복대는 4차 산업혁명을 선도하는 창의융합 인재양성을 위해 소프트웨어융합과를 코딩전공, 사이버보안전공, 클라우드서비스전공, 데이터분석전공으로 분리하여 모집하고, 희망 전공을 2지망까지 선택할 수 있다. 특히 이 학과는 입학 후 전공 간 변경이 가능하다.

