[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 전소미가 음악방송 백스테이지 현장을 공개했다.

7일 전소미는 자신의 인스타그램에 "음악중심♥ XOXO"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 전소미는 스키니진에 블랙 크롭티셔츠를 매치해 탄탄한 몸매를 자랑했다.

전소미는 지난 29일 첫 정규앨범 'XOXO'를 발매해 활발한 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr