역대급 종부세 고지서…결국엔 버티기 뿐

은마+마래푸 종부세 작년보다 180% 올라 5441만원 달해

'똘똘한 한 채' 1주택자 해결 방법 없어…대선에 막연한 기대감

[아시아경제 조강욱 기자, 김민영 기자] "올해 종합부동산세 고지서를 받을 생각만 하면 밤에 잠이 안 옵니다."

30년 넘게 교편을 잡다 은퇴한 A씨(64·잠실 주공5단지 거주)는 이달 말께 나오는 종부세 고지서를 받을 걱정에 요즘 한숨만이 나온다. 현재 살고 있는 집값이 갑작스레 급등하는 바람에 예년보다 무려 1000만원가량 오른 각종 세금을 내야 할 상황이 돼 버렸기 때문이다. 연금 이외 다른 소득 없이 집 한 채만 있는 처지에 하루 아침에 목돈을 부담하게 된 A씨는 "집값 오른 게 내 책임이냐"며 한탄했다.

보름여 앞으로 다가온 종부세 고지서 부과를 앞두고 주택시장이 술렁이고 있다. 지난해와는 체감 수준이 다른 ‘역대급’ 고지서를 받게 될 것으로 보이기 때문이다. 하지만 현금부자가 많은 다주택자에 비해 ‘똘똘한 한 채’만을 소유한 1주택자의 경우 급증한 세 부담을 해결하기 위한 방법이 마땅치 않아 시름이 깊어지는 모습이다.

◆‘은마+마래푸’ 보유 시 3500만원 껑충…‘역대급’ 종부세 고지서= 시장에서는 오는 22일께 발송 예정인 올해 종부세 납세 고지서를 역대급으로 보고 있다. 정부의 공시가격 현실화 로드맵에 따라 공시가격이 크게 뛴 데다 올해부터 3주택자와 조정대상지역 2주택자에 적용되는 세율이 기존 0.6~3.2%에서 1.2~6.0%로 크게 오르기 때문이다. 종부세 과세 기준이 되는 공정시장가액비율도 작년 90%에서 올해 95%로 뛴다.

우병탁 신한은행 부동산투자자문센터 팀장이 올해 보유세를 시뮬레이션한 결과에 따르면 강남구 은마아파트(84㎡·전용면적)와 마포구 마포래미안푸르지오(84㎡)를 보유한 2주택자가 올해 납부해야 할 종부세는 5441만원에 달한다. 1941만원이었던 지난해보다 180% 올랐다. 여기에 농어촌특별세와 재산세 등을 포함하면 지난해 3000만원 선이던 보유세는 올해 7500만원에 육박하게 된다. 또 은마아파트(84㎡)와 송파구 잠실주공5단지(82㎡)를 보유한 2주택자의 경우 종부세가 2747만원에서 7336만원으로 167% 늘어난다.

◆"은퇴하고도 종부세 때문에 일해야 하나"= 문제는 다주택자가 아닌 고가 1주택자다. 집값이 올라 ‘똘똘한 한 채’ 보유에 대한 만족감을 느끼는 것도 잠시, 감당하기 어려운 세금 폭탄에 시름만 깊어지는 상황이 됐기 때문이다. 국토교통부 모의 분석에 따르면 현 시세 기준 37억5000만원 수준인 아파트의 올해 공시가격은 30억원으로 지난해(27억7000만원)보다 8.3% 올랐다. 이에 따라 60세 미만인 1주택자의 올해 보유세는 종부세를 합해 총 3360만원이 부과될 전망이다. 지난해 보유세 총액(2443만원)과 비교하면 37.5% 인상된 셈이다. 또 올해 공시가격이 20억원으로 책정되는 시세 26억7000만원 안팎의 아파트는 공시가격이 작년보다 13.6% 올라 올해 종부세를 포함한 보유세 부담이 작년 1000만원에서 올해 1446만원으로 44.6% 오른다.

◇방법은 버티기 뿐…대선에 막연한 기대= 일각에서는 늘어난 세 부담이 현재 거래절벽인 주택시장에서 매물 증가로 이어지는 효과를 일으킬 것이란 기대감이 나오지만 그렇지 않은 의견도 많다. 강화된 보유세에 대비해 팔 사람은 이미 팔았고, 사전 증여 등으로 대책 마련을 했다는 것이다. 올해 1~8월 전국 아파트 증여 건수는 총 5만8298건으로 전체 거래 중 6.8%에 달했다.

내년 3월 치러지는 대선도 중요 변수 중 하나다. 박합수 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "다주택자와 고가 1주택자 모두 대선까지 지켜보자는 심정이 크다"면서 "오히려 종부세 못지않게 양도세 부담이 크기 때문에 퇴로가 차단되는 부작용만 낳았다"고 지적했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr김민영 기자 argus@asiae.co.kr