과기정통부

[아시아경제 김봉수 기자] 국산 무선청소기와 보안칩을 개발한 엔지니어들이 11월 '대한민국 엔지니어상'의 주인공이 됐다.

과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회는 대한민국 엔지니어상 11월 수상자로 신진혁 엘지전자 연구위원과 이성진 시큐어셀 연구소장을 선정했다고 8일 밝혔다.

대기업 수상자인 신 연구위원은 기존 외국산 제품이 휩쓸던 무선 청소기 시장에서 사용자 중심의 설계를 바탕으로 경쟁력을 확보한 제품을 만들어 수출 증대에 기여한 공로다.

중소기업 수상자인 이 소장은 전자 여권 및 전자 주민증에 적용할 수 있는 보안 칩을 개발해 전 세계 매출 95%를 차지하는 유럽 업체와 경쟁, 수출에 성공한 공로가 인정됐다. .

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr