장흥군, 아동 가구 재래식 화장실 제로화

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군과 초록우산 어린이재단이 아동의 최저 주거권 보장을 위해 협약을 맺고, 지난 2월부터 읍·면 전수 조사를 해 재래식 화장실 실태 조사를 마쳤다.

8일 군에 따르면 공동 현장 실사를 거쳐 가장 개·보수가 시급한 저소득 아동 12가정을 선정해 깨끗하고 따뜻한 수세식 화장실을 선물하는 성과를 이뤄 내 지난 5일 군청 상황실에서 선포식을 했다.

박수봉 어린이재단 전남본부장은 “장흥군은 아동 행복 증진을 위해 열의와 애정이 남다른 자치단체이다”며 “특별히 재래식 화장실을 공개해 사업으로 추진하는 점은 참으로 용기 있는 현장 행정이라고 생각한다”고 말했다.

그러면서 “이번 재래식 화장실 제로화 사업은 순수 민간 재원 7800만원으로 아동 12가구 뿐 아니라 군비 5000만원을 추가해 저소득 노인 9가구까지 수세식으로 개선, 공동 사업으로 추진하는 유일한 지자체였다”고 덧붙였다.

