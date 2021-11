[아시아경제 문혜원 기자] 폴 바셋은 롯데온과 이베이에서 진행하는 대규모 이커머스 프로모션에 참여한다고 8일 밝혔다.

폴 바셋은 이날부터 일주일간 롯데온에서 진행하는 11월 퍼스트먼데이 프로모션에서 인기 메뉴인 아이스크림 라떼를 비롯해 나타, 바스크 치즈 케이크, 초코 크림빵 등 인기 디저트 메뉴와 커피를 페어링할 수 있는 세트를 최대 30% 할인된 금액으로 판매한다.

또한 이베이코리아 3사인 옥션, G마켓, G9에서 오는 12일까지 진행되는 ‘빅스마일데이’ 프로모션에서도 폴 바셋 인기메뉴와 디지털 금액권을 15% 할인된 금액으로 판매한다.

폴 바셋이 참여하는 롯데온 퍼스트먼데이는 오는 14일까지, 이베이빅스마일데이는 오는 12일까지 진행된다.

