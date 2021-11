경동나비엔 '나비엔 DC온열매트' 2021 굿디자인 어워드 '위너' 선정

더욱 향상된 관리 편의성과 감성적인 디자인, 프리미엄 온열매트의 가치 전해

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔은 최근 출시한 신제품 '나비엔 DC온열매트(EME500)'가 한국디자인진흥원에서 주관하는 '2021 굿디자인 어워드'에서 '위너(Winner)'로 선정됐다고 8일 밝혔다.

1985년부터 시행된 굿디자인은 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원(KDIP)가 주관하는 국내 최고 권위의 디자인 인증 제도다. 산업디자인진흥법에 의거하여 상품의 외관, 기능, 재료, 경제성 등을 종합적으로 심사해 디자인의 우수성이 인정된 상품에 'GOOD DESIGN(GD)' 마크를 부여한다. 특히, 제품의 기능을 살리는 동시에 디자인적인 매력이 우수한 제품에 대해서는 별도 포상을 통해 그 가치를 인정하고 있다.

경동나비엔은 올해 새롭게 선보인 '나비엔 DC온열매트'로 위너 선정의 영광을 안았다. 무엇보다도 더욱 쾌적한 수면을 위해 침실 등 실내 공간에서 활용되는 제품의 특징을 고려, 인테리어 환경에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 진화한 감성적인 디자인이 호평을 받았다.

나비엔 DC온열매트는 '눈 덮인 항아리'를 전체적인 디자인 컨셉으로 모서리 없이 부드럽고, 친근한 이미지를 담았다. 눈이 덮힌 듯 부드러운 질감의 상단 커버 형상, 눈이 덮히지 않은 하단 커버쪽 부분은 거친 표면처리를 해 형태와 재질에서도 대비되는 디자인 컨셉을 강조했다.

특히 컨트롤러에 있는 1개의 조그 버튼으로 쉽게 각각의 온도를 조절 및 설정할 수 있도록 돼 있어 직관적이고 쉬운 사용 방식을 통해 재미와 편리함을 동시에 제공한다. 보조 난방기기의 역할에서 벗어나 필수 숙면가전으로 향하는 디자인적인 진화라는 평가가 뒤따르는 이유다.

이성진 경동나비엔 상품기획부문장은 "숙면가전은 이제 건강한 잠을 위해 사용하는 필수 가전제품 시장으로 발전해 나가고 있다"면서 "앞으로도 경동나비엔은 기능적인 장점은 물론, 소비자의 생활 환경을 더욱 빛나게 만드는 디자인적 가치를 함께 전하며 행복하고 건강한 수면을 도울 수 있도록 제품을 기획, 개발해 나갈 것"이라고 말했다.

