SK브로드밴드, '에그박사와 함께하는 BBC 생생 동물 다큐' 독점 제공

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드가 어린이 눈높이에 맞춘 BBC 동물 다큐멘터리 시리즈 '에그박사와 함께하는 BBC 생생 동물 다큐'를 독점 제공한다고 8일 밝혔다.

에그박사와 함께하는 BBC 생생 동물 다큐는 영국의 대표 콘텐츠 제작 및 배급사 BBC스튜디오에서 만든 총 60편의 다큐멘터리 시리즈를 활용해 제작됐다.

이 시리즈는 야생동물들의 생존을 위한 경이로운 여정을 담고 있으며, 유튜브 구독자 40만명이 넘는 인기 크리에이터 에그박사 출연진의 생생한 우리말 더빙으로 어린이들의 흥미와 관심을 한층 고조시켰다. 에그박사는 특유의 재치 있는 입담으로 야생동물의 생존기를 생동감 있게 전달한다.

B tv ZEM키즈를 통해 독점 제공되는 '에그박사와 함께하는 BBC 생생 동물 다큐'는 IPTV와 모바일 B tv에서 매주 5~10편의 신규 에피소드가 순차적으로 업데이트, 총 60편이 무료로 제공된다. 올해에 이어 내년에도 더 많은 신규 에피소드가 추가될 예정이다.

이강희 SK브로드밴드 고객관리그룹장은 "에그박사와 함께하는 BBC 생생 동물 다큐는 기존 성인을 대상으로 한 자막용 다큐멘터리에서 벗어나 아이들 눈높이에서 쉽고 재밌게 제작된 우리말 더빙 어린이 다큐멘터리라는 점이 의미가 크다"며 "SK브로드밴드는 IPTV 업계 최대 규모 애니메이션 투자사인 만큼 앞으로도 명성을 잇는 좋은 어린이 작품을 꾸준히 제작하도록 노력할 것"이라고 말했다.

