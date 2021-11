[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업이 우유 브랜드 ‘맛있는우유GT’를 리뉴얼 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 리뉴얼 콘셉트는 'GT만의 디테일이 우유를 더 맛있게 한다'로, 맛있는우유GT가 가지고 있는 ‘맛’의 차별화에 중점을 두고 장시간 연구 개발을 통해 디테일한 GT 우유맛을 잡아냈다. 특허받은 GT 공법으로 100% 질소충진해(살균유 저장탱크 기준) 공기와 접촉을 차단해 신선하고 깔끔한 우유 맛을 살리고, 진공상태(-0.5 bar 이하)에서 잡맛과 잡내를 뽑아내 순수 우유 본연의 맛을 살린 것이 특징이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr