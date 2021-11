9.30 현재 상시 근로자 5명 미만 도 내 관광사업체 대상

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "코로나19로 피해를 보는 관광사업체가 '위드 코로나' 시대에 대비하도록 업체당 100만 원의 회복 지원금을 지급한다"고 7일 밝혔다.

도에 따르면, 지원대상은 관련법에 의거해 올해 9월 30일 현재 등록된 상시 근로자 5명 미만인 소상공인이 운영하는 도 내 관광사업체다.

신청은 오는 8일부터 30일까지 비대면 또는 시·군 관광부서와 강원도관광협회(관광식당업만 해당)에 직접 접수하면 된다.

