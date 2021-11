野경선 후폭풍…이탈하는 2030 "노인의 힘"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선 경선에서 윤석열 전 검찰총장이 최종 후보로 선출되면서 2030 청년층의 반발이 나타나고 있다.

윤 후보 선출 사흘째인 7일, 국민의힘 홈페이지 게시판에는 경선 결과에 대한 불만을 나타내며 탈당을 인증하는 게시물이 올라왔다.

한 작성자는 "이준석 대표 믿고 당원 가입했는데 역시 꼰대당으로 다시 돌아간다"며 "탈당 방법 좀 (알려달라)"고 얘기했다.

또 다른 작성자는 "청년들을 이재명 프락치로 생각하는가"라며 "홍준표 의원과 준스톤(이 대표) 지켜주지 못하고 떠나서 미안하다"고 말했다.

국민의힘은 아직 공식적으로 탈당 집계를 하지 않고 있는 것으로 전해졌다.

문제는 상황이 점차 커지면서 지지자들 간 신경전이 세대 대결 양상으로 번지고 있다는 것이다.

당원 게시판에는 "민심보다 당심이 먼저인 노인의 힘", "틀니의 힘", "6070끼리 해보세요" 등의 글과, "머리에 피도 안 마른 것들", "성숙해져라" 등의 맞받아치는 글이 올라오면서 세대 간 비방전이 이어지고 있다.

여기에 홍 의원이 이날 오전 윤 후보가 이재명 더불어민주당 후보와 맞붙는 모습을 놓고 '비리 의혹 대선'이라고 언급한 것이 갈등에 기름을 부었다고 여겨지는 상황이다. 이에 윤 후보 지지자들은 '경선 불복'이라며 강하게 반발하고 있다.

