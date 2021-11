제7회 대한민국 평생학습박람회, 순천서 개막

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 교육부가 주최하고 전남도교육청, 전남도, 순천시, 국가평생교육진흥원이 공동주관한 ‘제7회 대한민국 평생학습박람회’가 순천만국가정원에서 개막했다.

이번 박람회는 ‘평생학습! 내 삶의 미래를 찾다!’를 주제로 11월 5일부터 8일까지 4일간 순천만생태문화교육원 일원에서 진행한다.

행사는 ▲배움의 지속 ▲자연의 지속 ▲변화의 지속이라는 목표 아래 전국 300여 개 평생학습 관련 기관과 시민이 참여한 가운데 전시 및 현장 체험 위주로 이뤄진다.

도교육청은 주제관 1관과 22개 공공도서관, 평생학습관, 교육문화회관 홍보·체험관을 운영하며, 함평영화학교 학교협동조합과 중등교육과 진로진학팀이 별도로 참여한다.

22개 공공도서관은 친환경, 재활용 등 다양한 평생학습 체험 행사를 운영하며, 함평영화학교 협동조합은 국화 전시, 중등교육과 진로진학팀은 학생들의 진로·진학에 대해 약식 상담을 해 주는 프로그램을 운영한다.

장석웅 교육감은 “전남도교육청은 도민의 교육활동 참여 확대를 역점과제로 삼아 평생학습 지원에 적극적으로 나서고 있다”며 “코로나19 대유행이 계속되고 있는 만큼, 방역 지침을 철저히 준수해 안전한 행사가 되기를 바란다”고 당부했다.

