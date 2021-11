[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 6일 오후 신길동 보라매SK뷰아파트에서 열린 밀레니엄 심포니오케스트라의 ‘우리동네 음악회’에 참석했다.

이번 음악회는 지역내 전문 예술단체와 협업을 통해 장기간의 거리두기로 지친 구민을 위로하고 삶의 활력을 북돋아주기 위한 취지로 진행됐다.

공연은 친숙한 클래식으로 구성, 남녀노소 누구나 편안히 감상할 수 있도록 했으며, 아파트 발코니를 통한 관람, 야외 주차장에 좌석을 배치해 코로나19 걱정 없이 안전하게 진행됐다.

채현일 구청장은 “이번 연주회를 통해 장기간의 코로나19로 지친 구민들이 힘을 얻고, 다시금 삶의 희망을 갖게되길 바란다”며 “앞으로도 문화 예술이 살아있는 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

