바이든, 인프라 예산안 의회 통과에 "기념비적 진전"

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 인프라 예산법안의 미 하원 통과를 환영한다며 "기념비적 진전"이라고 강조했다.

6일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 바이든 대통령은 이날 백악관에서 가진 연설에서 "마침내 인프라 주간이 됐다. 인프라 주간이라고 말하게 돼 기쁘다"며 "미국을 위한 기념비적인 진전"이라고 환영했다.

앞서 전날 미 하원은 도로, 교량, 수자원 공급, 인터넷 통신망 등 낙후된 물적 인프라를 개선하고 일자리를 창출하기 위해 1조2000억 달러(약 1423조원)를 투입하는 2차 인프라 예산법안을 찬성 228표, 반대 206표로 통과시켰다. 알렉산드리아 오카시오-코르테스와 코리 부시 등 민주당 내 진보파 의원 6명이 반대표를 던졌지만, 공화당의 온건파 의원 13명이 찬성으로 돌아서면서 법안이 통과됐다.

바이든 대통령은 "인프라 법안이 한 세대에 한 번 있는 예산안"이라며 "인프라 법안이 대학 학위가 필요치 않은 수백만 개의 블루칼라 일자리를 창출할 역사적인 투자이며 미국 재건을 위한 블루칼라의 청사진"이라고 강조했다. 이어 "해당 예산으로 50만 개의 전기차 충전소를 건설하는 등 미국 교통 시스템도 완전히 바뀌게 될 것"이라고 설명했다.

이와함께 바이든 대통령은 하원의 인프라 법안 처리 직후 내놓은 성명에서도 "향후 세대가 뒤돌아보면 지금이 미국이 21세기 경제 경쟁에서 승리했던 때라는 것을 알게 될 것"이라며 사회복지성 예산안도 합의대로 처리될 것으로 확신한다는 입장을 밝혔다.

한편 이번에 통과된 인프라 예산안은 지난 8월 상원에서 이미 처리된 바 있어 바이든 대통령이 서명한 뒤 발효된다. 바이든 대통령은 이 법안과 함께 1조8500억 달러(약 2195조원)에 달하는 사회복지성 예산안을 역점적으로 추진해 왔다.

