식당 종업원 추행하고 “격려 차원”…부산시의원 집행유예

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 식당 종업원을 강제 추행한 혐의를 받는 더불어민주당 소속 부산 시의원에게 집행유예가 선고됐다.

부산지법 서부지원 형사2단독 추성엽 판사는 강제추행 혐의로 기소된 A 시의원에게 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했다고 6일 밝혔다.

A 시의원은 지난해 8월 5일과 11일 부산 사하구 한 식당에서 여성 종업원 2명에게 부적절한 신체 접촉을 한 혐의를 받는다. 사건 직후 더불어민주당 부산시당은 A 시의원을 제명했다.

재판부는 “사건 현장이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인했을 때 A 시의원이 불필요한 접촉을 하는 장면이 확인됐다”며 “가게 번창을 위해 악수하는 수준의 신체 접촉이 아니었다는 목격자 진술도 있다”고 설명했다.

이어 “A 시의원은 피해자가 불편한 기색을 드러냈는데도 개의치 않고 추행 행위를 반복하고 성희롱적 발언도 했다”며 “범행을 저지르게 된 계기, 범행 횟수 등을 고려했을 때 죄질이 가볍지 않다”고 했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr