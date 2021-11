[아시아경제 이승진 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,900 전일대비 60 등락률 -1.01% 거래량 4,179,333 전일가 5,960 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 삼성重, 유증 청약률 100% 초과…1조2825억원 확보삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'[특징주]삼성중공업, 삼성전자 등 주요 계열사 유증 참여에 강세 close 이 중국 생산법인 철수 여파로 올해 3분기에 1000억원 넘는 적자를 기록했다.

삼성중공업은 연결 기준 3분기 영업손실이 1102억원으로 지난해 동기(134억원)와 비교해 적자 폭이 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다.

매출은 1조4854억원으로 작년 동기 대비 11.4% 감소했다. 순손실은 1238억원이다.

영업이익은 중국 영파법인 철수에 따른 종업원 보상금(630억원) 지급이 반영되면서 적자를 냈다. 이 비용은 내년 매각 완료 시점에 자산 매각 이익 형태로 회수될 예정이다.

