세계도자비엔날레 국제공모전 대중상에 '황재원 작가'

[아시아경제(광주)=이영규 기자] 경기도가 주최하고 한국도자재단이 주관하는 '2021경기세계도자비엔날레' 국제공모전 대중상에 황재원 작가의 '뉴-퐝 2 & 복순 : 나를 사랑해 줘.'가 수상의 영예를 안았다.

국제공모전 대중상은 전문심사위원이 뽑는 다른 국제공모전 주요 수상작과는 달리 일반인들이 수상작을 결정해 각별한 의미를 담고 있다.

국제공모전 입선작 76점을 대상으로 대중들의 온라인 투표를 통해 가장 많은 득표 수를 받은 한 명의 작가에게 주어진다.

올해 경기세계도자비엔날레 국제공모전에는 '다시_쓰다 Re:Start'를 주제로 70개 국에서 1184명의 작가가 참여해 총 2503점이 출품됐다.

지난 달 대중상 투표에는 일반인 2346명이 참여했으며, 투표 수 6051표(복수투표 포함) 중 황재원 작가의 작품이 251표로 가장 많은 표를 받았다.

황재원 작가의 작품 '뉴-퐝 2 & 복순 : 나를 사랑해 줘.'는 작가의 어린 시절과 현재의 경험을 이어 만든 내면의 세계 '퐝스월드(FFANG'S WORLD)'에서 현실과 상상이 섞여 표현된 상상세계의 주인공이자 이야기 전달자인 자신을 표현한 작품이다.

지난 달 1일 시작된 '2021경기세계도자비엔날레'는 이달 28일까지 이천 경기도자미술관, 여주 경기생활도자미술관, 광주 경기도자박물관 일대와 온라인 누리집에서 동시에 열리고 있다.

