경기일자리재단 노동이사에 조재웅 대리

[아시아경제(부천)=이영규 기자] 경기도일자리재단 노동이사에 조재웅 대리(31)가 선임됐다.

경기일자리재단은 5일 부천시 재단 주사무실에서 제2대 노동이사 취임식을 갖고 조재웅 기획조정팀 대리를 신임 노동이사로 임명했다고 밝혔다.

노동이사는 노동자 대표가 임원으로 이사회에 참여해 예산 편성, 정관 및 규정 개정, 조직 개편 등 기관 현안 사항에 대해 의결권을 행사하게 된다.

조재웅 노동이사는 향후 2년간 기관의 주요 경영 사항을 결정하는 이사회에 비상임 이사로 참여한다.

재단은 지난 6월 사내 노동자를 대상으로 공모를 진행, 임원추천위 면접과정을 거쳐 지난 달 최종 후보를 도에 임명 제청해 조재웅 이사를 선임했다.

조 노동이사는 "노동이사는 노사간 협력과 상생의 마중물 역할을 해내는 것이라고 생각한다"며 "공약에 따라 매월 1회 이상 본부별 순회 면담을 통해 다양한 의견을 청취해 이사회에 적극 반영해 가겠다"고 포부를 밝혔다.

