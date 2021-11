경복대, 사회맞춤형 산학협력 성과 전시회 개최

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 최근 남양주캠퍼스 지운관에서 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+) 육성사업 성과전시회를 개최했다.

이번 성과전시회는 산업체 수요를 반영한 5개학과의 기업맞춤 개발교재, 비정규 교육과정, 직업기초능력 향상교육, 비교과 프로그램 등 성과물 전시를 통해 성과를 공유하고, 사업성과를 극대화하기 위해 마련됐다.

이번 행사에는 경복대 교수진과 재학생을 비롯해 유관기관 및 협약 산업체 관계자 등이 참석했다.

이동수 경복대 LINC+사업단장은 "현재 5개 사회맞춤형학과를 5년 동안 운영하면서 학과운영 전문프로세스를 구축해 교육수준이 질적으로 향상됐다"며 "올해 5차년도는 신 산업수요를 반영한 신 교육과정의 개발, 4차 산업혁명에 걸맞는 교육방식의 혁신을 강조해 반영해 왔다"고 강조했다.

경복대는 교육부 발표 2017~2020 4년 연속 수도권대학(졸업생 2천명 이상) 중 통합 취업률 1위에 이어 2020년 전국 4년제 대학 및 전문대학(졸업생 2천명 이상) 중 취업률 전국1위를 차지했다.

