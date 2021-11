[위크리뷰]무섭게 오르는 물가 '3%대'…이달 금리 오를 듯

美테이퍼링 본격 시작…이달 금리 올릴 듯

올해 경상수지 820억 달성 가능

[아시아경제 장세희 기자]국제유가 상승과 지난해 통신비 지원에 따른 기저효과 등이 겹쳐 지난달 소비자물가가 3.2% 올랐다. 9년 9개월 만에 가장 높은 상승률이다. 물가가 고공행진을 이어가는 가운데 한국은행이 고물가와 금융 불균형에 대응하기 위해 금리 카드를 꺼낼 것이란 분석이 나온다.

◆심상치 않은 소비자물가 '3%대' = 통계청이 2일 발표한 '10월 소비자물가 동향'을 보면, 10월 소비자물가지수는 108.97(2015년=100)로 지난해 같은 달보다 3.2% 상승했다. 2012년 1월(3.3%) 이후 가장 높은 수치다. 올 4월 2.3%로 2%대에 올라선 이후 5월(2.6%), 6월(2.4%), 7월(2.6%), 8월(2.6%), 9월(2.5%)까지 6개월 연속 2%대를 보이다 지난달 3%대로 올라섰다. 품목별로는 석유류 상승률이 27.3%에 달해 2008년 8월 이후 가장 높았다. 휘발유(26.5%), 경유(30.7%), 자동차용 LPG(27.2%)도 모두 올랐다. 빵(6.0%)을 비롯한 가공식품도 3.1% 상승했다. 농·축·수산물은 1년 전보다 0.2% 올라 8월(7.8%)과 9월(3.7%)보다 오름세가 크게 둔화했다. 공공서비스, 개인 서비스, 집세 등 서비스 가격도 일제히 상승했다. 특히 지난해 10월 통신비 지원 기저효과로 휴대 전화료가 25.5% 오르면서 공공서비스가 5.4% 상승했다. 어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "11월부터는 통신비 지원 기저효과가 줄어들고 유류세 인하 등 정부의 각종 가격 안정 조치도 물가에 영향을 미칠 것"이라고 밝혔다.

◆돈줄죄는 美, 이달 금리 인상 전망 = 미국 연방준비제도(Fed)가 통화정책 방향을 ‘긴축’으로 틀면서 한은이 이달 25일 예정된 금융통화위원회에서 기준금리를 올릴 가능성이 더욱 커졌다. 제롬 파월 미 연방준비제도 의장이 비둘기(통화 완화 선호) 면모를 보이며 금리 인상 가능성에 선을 그었지만, 우리나라의 금리 결정 향방에는 크게 영향을 미치지 않을 전망이다. 한은이 이달 인상에 이어 내년 초 추가 인상까지 가능할 것이라는 분석이 나온다. 한은이 기준금리를 연속해서 인상한 것은 2007년 7월과 8월이 유일하다. 하준경 한양대 경제학과 교수는 "경기 회복세가 이어지는 상황에서 기대인플레이션이 너무 많이 올라가면 이달에 이어 내년 초 추가 인상이 가능할 것으로 보인다"고 강조했다. 이 총재 역시 향후 통화정책의 완화 정도는 경제활동 제약의 완화, 한국 경제의 성장세의 개선 흐름 등을 종합적으로 판단해 결정하겠다고 밝힌 바 있다.

◆올해 경상수지 820억 달성 가능 = 지난 9월 운송수지가 역대 최대를 기록했다. 이에 힘입어 경상수지는 17개월 연속 흑자를 기록했다. 올해 연간 경상수지 목표치인 820억달러 흑자 달성은 가능할 전망이다. 한은이 5일 발표한 ‘2021년 9월 국제수지(잠정)’에 따르면 9월 경상수지는 100억7000만달러 흑자로 집계됐다. 지난해 5월 이후 17개월 연속 흑자를 유지했지만, 작년 같은 달과 비교해 흑자 규모는 2억7000만달러 줄었다. 1~9월 누계 기준 흑자는 2016년(752억1000만달러) 이후 5년 만에 최대다. 경상수지 흑자는 운송수입 확대 영향이 컸다. 운송수지 흑자는 20억6000만 달러로, 역대 최대치다. 상품수지 흑자(94억5000만달러)는 원자재 가격 상승 영향으로 수입이 늘면서 1년 전보다 26억5000만달러 감소했다. 금융계정 순자산(자산-부채)은 9월에 97억8000만달러 늘었다. 한은은 올해 연간 경상수지 전망치인 820억달러 흑자 달성이 가능하다고 내다봤다. 황상필 한은 경제통계국장은 "원자재 가격 상승, 공급망 차질 등의 리스크가 이어지겠지만, 수출과 운송수입 호조 등을 고려할 때 흑자 추세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr