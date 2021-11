농협은행, 수능시험 마친 고3수험생 대상 비대면 금융특강

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 오는 22일부터 3일간 서울 중구에 소재한 농협은행 ‘청소년 금융교육센터’에서 수능시험을 마친 고3 수험생을 대상으로 비대면 금융특강을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 특강은 '신용은 나의 얼굴! 슬기로운 신용관리법'이라는 주제로 진행된다. 고3 수험생들이 사회에 진출하기 전 반드시 알아야 할 신용과 부채의 개념, 신용카드 사용법 및 신용점수제 등 기본적인 금융상식에 관한 내용으로 구성되어 있다.

또한, 초등학생을 대상으로 '초등투자 첫걸음'이라는 주제의 금융특강도 실시할 예정이다. 어린이들의 눈높이에 맞추어 쉽게 풀어낸 금융의 기본 개념과 올바른 투자방법에 관한 내용 등이 담겨있다.

이번 고3수험생 대상 금융특강은 오는 8일부터 농협은행 청소년금융교육센터 홈페이지에서 선착순으로 접수를 시작한다.

권준학 농협은행장은 “예비 사회인으로서 올바른 금융지식을 쌓을 수 있는 유익한 시간이 되기를 바란다”며, “앞으로도 청소년을 위한 금융 교육에 지속적으로 앞장서는 든든한 민족은행이 되겠다”고 말했다.

