부릉, 디센트와 함께 빅데이터 기반 통합 물류 솔루션 선보인다

운송+물류창고관리 통합 솔루션

빅데이터 기반 통합 IT 물류 솔루션 개발을 위한 업무 협약을 체결한 메쉬코리아 탁정욱 전략총괄(왼쪽)과 디센트 김국현 대표가 기념촬영을 하고 있다.

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 물류 솔루션 전문기업인 디센트(대표 김국현)와 함께 차세대 IT 통합 물류 솔루션을 개발한다고 5일 밝혔다.

이는 운송솔루션(TMS)과 물류창고관리(WMS) 솔루션을 결합한 것으로 기업 고객에게 통합 서비스로 제공할 방침이다. 또한 기업을 대상으로 하는 물류 컨설팅뿐 아니라 통합 솔루션의 수주 역시 공동으로 진행한다.

첨단 운송솔루션인 부릉TMS는 주행 거리와 배송 수행 결과 등에 대한 통계를 한눈에 확인 가능하며 물류 비즈니스에 필요한 많은 핵심 데이터들을 손쉽게 관리하는 기능을 제공한다. 머신러닝 기능을 통해 배송 및 배차 요건을 자동으로 적용해 매일 변화하는 물류 환경과 고객사의 니즈에 빠르게 대응할 수 있는 게 강점이다.

디센트는 기업용 소프트웨어 전문기업으로 WMS에 특화된 경쟁력을 보유한 것으로 평가받고 있다. 제조와 유통뿐 아니라 식품, 의약, 패션, IT 등 다양한 분야의 30여개 기업이 디센트의 솔루션을 통해 물류 최적화를 구현하고 있다.

탁정욱 메쉬코리아 전략총괄(CSO)은 "부릉은 지금까지 직접 운영하는 통합 물류 인프라를 기반으로 모든 유통물류 과정에서의 리얼 데이터를 축적하고 분석해 고객사들과 함께 공유하며 상생 생태계 구축하고 있다"며 "디센트와 선보일 통합 솔루션은 물류시스템에 대한 큰 비용 투자가 현실적 어려운 스타트업뿐 아니라 하나의 시스템으로 수많은 고객의 니즈를 충족시키고자 하는 대기업의 고민까지 해결할 수 있을 것"이라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr