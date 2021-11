"시청자 대리만족 매장 습격" 11번가, 롯데百·빕스 등 '털업' 라방

오프라인 매장 습격하는 11번가 예능 라방

7일 빕스, 1만5000원 할인권 1500원에 판매

11일까지 애슐리, 배스킨라빈스, 신세계백화점, 롯데백화점서 방송



[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 연중 최대 쇼핑 축제 '2021 십일절 페스티벌'을 색다르게 즐길 수 있는 오프라인 매장 '털업' 라이브방송을 오는 7일부터 11일까지 5회 진행한다고 5일 밝혔다.

'라이브11(LIVE11)'을 통해 오는 7일 오후 9시 '빕스 매장 털업'을 시작으로 8일 오후 9시 '신세계 백화점 강남점', 9일 오후 9시 '애슐리', 11일 오후 8시 '배스킨라빈스', 11일 오후 9시 '롯데백화점 동탄점' 라이브방송이 차례로 진행된다.

7일 빕스 방송에는 Mnet '스트릿 우먼 파이터'를 패러디한 '스트릿 개그우먼 파이터'(스개파)의 '가리비'(임라라)가 출연해 레스토랑 빕스의 스테이크, 랍스터 등 인기 메뉴 먹방과 함께 십일절 핫딜을 소개한다. 방송 시간 빕스 1만5000원 할인권(E쿠폰)을 90% 할인한 1500원에 판매하며, 'CJ 외식 기프트카드 5만원권'을 20% 할인한 4만원에 한정 수량 판매한다.

마감 후 텅 빈 백화점에서의 대리만족 쇼핑 라이브도 준비됐다. 8일과 11일 진행되는 신세계백화점, 롯데백화점 '털업' 방송은 각 90분 동안 이뤄지는 쇼핑 생중계다. 시청자들은 매장 곳곳에서 이뤄지는 오프라인 쇼핑을 실시간 시청하며 11번가에 입점한 신세계, 롯데백화점 상품을 바로 구매할 수 있고 방송 시간 동안 제공되는 다양한 혜택도 누릴 수 있다.

라이브11 고정 코너 중 하나인 '털업'은 시청자 대신 오프라인 매장을 습격해 신상품을 대신 맛보며 리뷰를 하거나, 마감한 매장에서 무제한 쇼핑을 하는 등의 새로운 예능형 방송이다. 지난 1일 롯데리아 털업 라이브방송에는 126만 시청자가 몰렸다. 1시간 방송시간 동안 1만건에 육박하는 상품 결제가 이뤄져 11번가 라방 역대 최다 결제기록을 세우기도 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr