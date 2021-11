서울시, 고덕강일지구에 1305세대 공공분양…내년 착공

올림픽대로 강일IC·한강 고덕수변공원 인근 지하2층~지상29층 17개동 규모

세대별 창고, 스카이카페·독서실 등 부대시설 조성

실시 설계 진행 중…내년 8월 착공·2025년 입주

[아시아경제 김민영 기자] 서울 강동구 고덕강일 공공주택지구 3단지에 1305세대 규모의 공공 분양주택이 공급된다.

서울시는 전날 공공주택 통합심의위원회를 통해 고덕강일 공공주택지구 3단지를 특별건축구역으로 지정하고 주택건설사업계획을 승인·고시했다고 5일 밝혔다.

이에 따라 올림픽대로 강일IC·한강 고덕수변공원 인근에 위치한 고덕강일 공공주택지구 3단지(대지면적 5만1845㎡,연면적 17만8021㎡)에 지하 2층~지상 29층으로 이뤄진 17개동의 공공 분양주택이 조성된다. 총 1305세대이며 전 세대 100% 공공분양으로 무주택 신혼부부 등에게 공급된다. 현재 실시 설계가 진행 중이며 내년 8월 착공해 2024년 입주자 공고 후 2025년 2분기 입주가 계획돼 있다.

이번 고덕강일 공공주택지구 3단지는 전용면적 △49㎡(590세대), △59㎡(715세대) 2가지 유형으로 공급된다. 49㎡ 11개, 59㎡ 10개 타입 등 21개 다양한 타입으로 조성되며 각 세대별 현관 앞에 택배나 유모차 등을 보관할 수 있는 개별 창고, 스카이 카페, 독서실, 장난감 도서관 등 부대시설도 조성된다.

고덕강일 공공주택지구 3단지는 남쪽으로는 망월천, 북쪽으로는 한강 수변공원을 연결하는 근린공원과 직접 연결되고, 단지로부터 약 300m 이내 유치원·초등학교·중학교 등이 있다.

김성보 서울시 주택정책실장은 "고덕강일 공공분양주택이 공급되면 무주택 젊은 세대들의 내 집 마련 수요 해소에 도움이 될 것으로 보인다"며 "서울시는 실수요자가 부담 가능한 신규 주택 공급 등 주거안정을 위한 새로운 공공주택 모델을 검토하고 있다"고 말했다.

