통일부 "북중 철도 교역재개, 준비 마무리 단계…재개 시점은 미지수"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 북·중 철도 교역 재개가 마무리 단계로 판단되지만, 구체적 재개 시점은 예상하기 어렵다고 밝혔다.

통일부 당국자는 4일 북·중 관련 특이동향을 묻는 취재진에 "(북중이) 철도를 통한 물자교역을 준비하는 동향이 최근 빈번하게 관찰되고 있다"며 이같이 답했다.

이어 "우선 철도를 통한 화물운송 중심으로 재개를 준비하는 동향이 있다"며 "철도 이외에 다른 형태의 교역은 (재개 여부를) 좀 더 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

통일부에 따르면, 북한이 지난해 코로나19로 국경을 봉쇄하면서 지난해 10월 이후 북중교역은 거의 중단되다시피 한 상태다. 올해 3월부터 조금씩 수입, 수출이 증대하고 있지만 코로나 전에 비하면 미미한 수준이다.

국가정보원은 지난달 28일 국회 정보위원회 국정감사에서 북한 신의주와 중국 단둥 간 열차 운행이 11월에 재개될 가능성이 있다고 보고한 바 있다.

