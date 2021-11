KT&G, 3분기 영업이익 2.3%↓…"환율변동·수출담배 매출 감소"

[아시아경제 이승진 기자] KT&G는 연결기준 올해 3분기 영업이익이 4239억원으로 지난해 같은 기간보다 2.3% 감소했다고 4일 밝혔다.

3분기 매출액은 1조 5684억원으로 7.2% 증가했고, 당기순이익은 3592억원으로 29.3% 늘었다.

KT&G는 영업이익 감소에 대해 "환율변동 및 수출담배 매출 감소와 KGC 등 비담배 주요 연결법인의 회복 지연 영향"이라고 분석했다.

3분기 KT&G의 국내 궐련형 담배 판매량은 111억개비로 8억개비 감소했지만 시장 점유율은 65.1%로 0.2%포인트(p) 높아졌다.

궐련형 담배 시장 점유율은 보헴 시가 카리브 등 신제품과 초슬림 제품 판매 호조로 2009년 이후 최고 수준을 기록했다.

해외 담배 판매량은 112억개비로 지난해 동기보다 11.8% 줄었고 매출액은 2510억원으로 4.5% 감소했다.

KT&G는 해외법인은 성장했지만 중동 지역의 담배 총수요가 감소해 수출량이 줄었다고 분석했다.

KGC 인삼공사의 3분기 매출은 작년 동기보다 1.1% 감소한 4176억원, 영업이익은 15.7% 감소한 686억원을 각각 기록했다.

원가율 높은 뿌리삼 제품 중심 수출 증가에 따른 매출 원가는 상승했으나, 가맹점과 면세점 등 고수익 채널의 매출이 감소했다.

