대우조선, 업계 최초 혼합현실(MR) 기반 함정 통합 플랫폼 개발

가상현실과 증강현실 결합 기술로 함정 건조 가상 체험 가능

[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 250 등락률 -1.02% 거래량 160,425 전일가 24,600 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, LNG 재액화시스템 설비 시연회 성공대우조선해양, 2300억원 규모 초대형 LNG 운반선 수주대우조선, 국내 최대 조선해양전시회에서 기술력 과시 close 이 업계 최초로 가상현실(VR)과 증강현실(AR)의 장점을 결합한 혼합현실(MR, Mixed Reality) 함정 통합 플랫폼 'DW-3000F 수상함 MR 시스템'을 개발했다.

이번에 개발한 혼합현실 기술은 영업부터 설계, 생산, 유지보수는 물론 기술전수를 위한 승조원 교육훈련까지 함정 건조에 필요한 모든 과정을 실제 함정과 동일한 환경에서 가상체험이 가능하도록 개발됐다.

영업을 위한 선주와 미팅 자리에 태블릿PC를 켜면 가상의 함정이 눈앞에 펼쳐지고 함정에 적용 가능한 무장 체계와 세부정보가 나타나 원하는 사양을 직접 선택할 수 있다. 또한 함정 내부 기관실 장비도 같은 방식으로 선택이 가능하며 함정에 가상승선해 탑재된 주요 장비에 대한 작동절차 및 예방 정비절차 등을 쉽게 확인할 수 있어 선주들이 높은 만족도를 보였다.

생산 현장에서도 설계 및 작업자들의 상시 활용할 수 있다. 건조 함정에 대한 기본정보와 건조공법, 장비 작동 가이드 및 유지보수 등에 대한 정보를 현장에서 직접 확인할 수 있어 생산성 향상이 기대된다. 특히 건조 중 반복되는 문제와 위험요소에 대한 재발 방지 및 예방이 가능해 안전사고는 물론 건조비용도 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

플랫폼 개발에 참여한 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 250 등락률 -1.02% 거래량 160,425 전일가 24,600 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, LNG 재액화시스템 설비 시연회 성공대우조선해양, 2300억원 규모 초대형 LNG 운반선 수주대우조선, 국내 최대 조선해양전시회에서 기술력 과시 close 담당자는 "이번 디지털 플랫폼 기반 통합솔루션은 함정 건조·운용·영업 활동에 모두 적용이 가능해 향후 영업 경쟁력 강화와 새로운 부가가치를 창출하는 기반이 되길 기대한다"고 말했다.

한편 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 250 등락률 -1.02% 거래량 160,425 전일가 24,600 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, LNG 재액화시스템 설비 시연회 성공대우조선해양, 2300억원 규모 초대형 LNG 운반선 수주대우조선, 국내 최대 조선해양전시회에서 기술력 과시 close 은 이번에 구축한 플랫폼을 지난 9월 특허 출원을 완료하고 등록 심사를 준비 중이며, 향후 선주들에게 세계 최고 기술력을 제공하기 위해 선박 및 해양플랜트 등 회사의 주력 선종에도 확대 적용해 나갈 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr