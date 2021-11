르노삼성차, 이커머스 프로모션 '온라인 스페셜 픽' 이달에도 진행

대상 모델에 트위지, 조에 추가…판매대수 400대로 확대

[아시아경제 이기민 기자] 르노삼성자동차가 4일 이커머스 프로모션 차량에 대해 특별한 추가 혜택을 제공하는 '온라인 스페셜 픽' 프로모션을 이달에도 진행한다고 밝혔다.

온라인 스페셜 픽은 이커머스 관련 다양한 비즈니스를 꾸준히 모색 중인 르노삼성자동차가 특별히 선별한 한정 수량의 차량을 추가 특별혜택 등 다양한 프로모션과 함께 구매할 수 있는 이커머스 프로모션이다. 고객이 원하는 조건의 차량을 온라인에서 직접 검색하고 재고수량까지 실시간으로 확인 가능하며, 선택한 차량의 청약금을 결제하면 지정된 영업점과 연결해 본 계약을 체결하는 방식이다.

이달에는 보다 많은 고객이 다양한 선택을 할 수 있도록 트위지와 조에 등 전기차 모델을 추가하고 판매대수를 400대로 확대한다. 오는 25일까지 진행되는 11월 온라인 스페셜 픽 프로모션은 최근 출시된 2022년형 SM6 9대, QM6 15대, 마스터 버스 15인승과 13인승 각각 200대, 10대, 캡쳐 3대, 트위지 63대, 조에 100대 등이다.

차량 컬러, 트림과 옵션, 판매상품의 실시간 재고수량 등 자세한 사항은 르노삼성자동차 공식 홈페이지의 온라인 스페셜 픽 메뉴에서 확인할 수 있다.

온라인 스페셜 픽을 통해 2022년형 SM6를 구매한 고객에게는 20만원 상당의 인카페이먼트 쿠폰이 추가로 제공된다. 인카페이먼트는 주유소, 편의점, 식음료 가맹점의 메뉴를 차 안에서 주문부터 픽업까지 가능하도록 한 르노삼성자동차의 모빌리티 커머스 차량용 결제 서비스다. 가솔린 차량 구매 고객은 주유소 사용 쿠폰, LPe 구매 고객은 편의점 사용 쿠폰을 받을 수 있다.

르노 마스터 버스 15인승 및 13인승 구매 고객에게는 30만원의 온라인 특별혜택이 일반 구매혜택 외에 추가로 제공된다. 누적 20만대 판매를 앞두고 있는 QM6도 온라인 스페셜 픽 차량 구매 시 30만원의 추가 혜택을 받을 수 있다.

11월 온라인 스페셜 픽을 통해 차량을 구매한 고객 중 5명에게는 구매 차량에 상관없이 스마트 캠핑 TV와 왓챠 3개월 이용권으로 구성된 캠핑 굿즈를 선착순으로 증정한다. 또한 르노 캐피탈 금융 프로그램을 통해 구입하는 고객에게는 최대 10만원 상당의 보험 패키지가 제공된다.

르노삼성자동차 김태준 영업마케팅본부장은 "르노삼성자동차는 업계의 이커머스 비즈니스 발전과 고객 편의를 위해 다양한 판매 채널을 시도할 것"이라고 말했다.

