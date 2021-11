"韓-V4 협력 대단" 文대통령, 헝가리서 '세일즈 외교'

한국-V4 비즈니스포럼…"첨단 제조업 강점 가진 한국, V4와 함께 성장하길 희망"

[아시아경제 류정민 기자] 헝가리를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 3일(현지시간) ‘한국-V4(비세그라드 그룹) 비즈니스 포럼’에 참여해 삼성전자, 현대·기아차, SK이노베이션 등이 V4 국가 경제에 기여한 바를 강조하면서 ‘세일즈 외교’에 나섰다. V4는 1991년 헝가리 비세그라드에서 결성된 폴란드·체코·헝가리·슬로바키아 등 중유럽 4개국 협의체다.

문 대통령은 "한국과 V4의 상생 협력 결과는 대단하다. 전자, 자동차와 부품, 화학, 금속까지 다양한 업종에 걸쳐 600개가 넘는 한국 기업이 진출했다"면서 "첨단 제조업에 강점을 가진 한국은 V4와 함께 성장하길 희망한다"고 말했다.

문 대통령은 또 "경제협력의 시작이었던 헝가리 야스페니서루 삼성전자 TV 공장은 (지역) 인구 절반이 근무하는 대표 기업으로 성장했다. 현대·기아차 공장이 가동되는 노쇼비체는 체코 자동차 산업의 심장부가 됐다"고 강조했다.

문 대통령은 핵심 경제협력 과제로 ‘전기차 배터리’를 거론하면서 SK이노베이션을 호혜적 협력관계의 상징이라고 평가했다. 문 대통령은 "헝가리 정부는 코마롬 지역에 건설 중인 SK이노베이션 제2공장에 1억달러 지원을 결정했다. SK이노베이션도 11억달러를 추가로 투자하는 제3공장 설립 계획을 밝혔다"고 설명했다.

문 대통령은 4일(현지시간) 한-V4 정상회의에 참석한 뒤 슬로바키아·체코·폴란드와 각각 양자 회담을 할 예정이다. 청와대 관계자는 "원전·신공항·방산 등 고부가가치 분야의 협력 방안을 논의한다"고 말했다.

