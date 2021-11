[특징주] 엔씨소프트 '급락' 카카오게임즈 '상승'

[아시아경제 황준호 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,000 전일대비 8,000 등락률 +8.99% 거래량 4,615,349 전일가 89,000 2021.11.04 10:06 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승기관 연일 쓸어 담은, 新메타버스 대장주! “제2의 자이언트스텝 공개”팔팔한 게임 VS 골골한 바이오 close 의 주가가 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 582,000 전일대비 75,000 등락률 -11.42% 거래량 573,368 전일가 657,000 2021.11.04 10:06 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 엔씨소프트, 리니지W 출시했지만 주가급락너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크간편투자 앱 '핀트'에 KB증권 연금저축 담긴다 close 의 주가 급락에 따라 상승세를 나타내고 있다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,000 전일대비 8,000 등락률 +8.99% 거래량 4,615,349 전일가 89,000 2021.11.04 10:06 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승기관 연일 쓸어 담은, 新메타버스 대장주! “제2의 자이언트스텝 공개”팔팔한 게임 VS 골골한 바이오 close 는 4일 오전 9시37분 현재 9.10% 오른 9만7100원을 기록하고 있다.

이날 주가 상승세는 엔씨소프트 주가 급락에 따른 영향으로 분석된다. 엔씨소프트는 이날부터 다중접속역할수행게임(MMORPG)인 '리니지W'를 서비스하기 시작했지만 게임에 대한 실망감이 주가에 반영되면서 10%대 급락세를 나타내고 있다.

반면 카카오게임즈는 신작 게임인 '오딘'의 매출 상승세에 따라 이날 3분기 매출액은 4662억원, 영업이익은 427억원을 기록했다고 발표하면서 주가가 상승세를 나타내고 있다. 또 증권가에서는 NFT(대체불가능 토큰) 등 신사업을 기대할 만하다는 분석이 제기되기도 했다. 엔씨소프트의 주가는 같은 시각 10.81% 내린 58만6000원을 기록 중이다.

성종화 이베스트투자증권 연구원은 "지난 1일 오딘의 개발사인 라이온하트의 연결 편입 공시는 실적 전망치의 상향 요인이 될 수 있다"라며 “여기에 자회사 프렌즈게임즈와 가상화폐 보라코인 발행사인 웨이투빗의 합병을 통한 가상자산 시장 진출, 디지털자산 거래소 유통 등 신사업 역시 기대할 만하다"고 말했다.

