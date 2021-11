하나은행, 더 뱅커·PWM 선정 '2021 대한민국 최우수 PB은행상'

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 글로벌 금융전문매체 더 뱅커와 PWM의 공동 주최 '제13회 글로벌 PB 어워드'에서 국가별 최고상인 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상했다고 4일 밝혔다.

이번 수상으로 하나은행은 지난 2011년 국내 최초로 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상한 이래 올해로 통산 9회째 수상을 이어 간것이다.

지난 3일 저녁(현지시간) 영국 런던에서 개최된 비대면 시상식에서 더 뱅커는 하나은행을 대한민국 최우수 PB은행으로 선정하며, ▲PB와 RM 간 협업을 통한 기업 연계 토탈 자산관리 프로그램 운영 ▲영리치 등 거액 자산가에 특화된 '클럽원(Club1)' 브랜드 전략 등을 높이 평가했다고 밝혔다.

이로써 하나은행은 지난해에 이어 올해에도 글로벌 금융誌 주관 4대 PB어워드를 모두 석권하는 쾌거를 이뤘다. 올해 2월 유로머니로부터 통산 14번째 ‘대한민국 최우수 PB은행상’을 수상한 데 이어, 글로벌파이낸스로부터 ‘글로벌 최우수 혁신 PB은행상’을 수상했고, 10월에는 PBI로부터 ‘아시아지역 최우수 PB상’을 수상한 바 있다.

정원기 하나은행 자산관리사업단장은 “하나은행이 대한민국 대표 PB은행으로 꾸준히 인정 받을 수 있었던 이유는 무엇보다 하나은행을 믿고 거래해 주시는 손님들 덕분이다”라며, “앞으로도 손님 중심의 선도적 자산관리 서비스를 제공함으써 손님의 신뢰에 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.

하나은행은 글로벌 4대 PB어워드 그랜드 슬램 달성을 기념해 이벤트도 진행한다. 다음달 3일까지 한달간 하나은행의 스마트폰뱅킹 대표 브랜드인 하나원큐 앱을 통해 ‘VIP 손님케어서비스’ 상담 신청시 선착순 1400명에게 1만원 상당의 스타벅스 기프티콘을 지급할 예정이다.

