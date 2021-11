설훈, 이재명 면전서 "후보들 다 고만고만…국민은 진실한 대통령 뽑을 것"

"대선 후보들 큰 차이 없어"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당 대선 선거대책위원회 공동선대위원장인 설훈 의원이 이재명 민주당 대선 후보 앞에서 "지금 나와 있는 대통령 후보들을 보면 큰 차이가 있는 것 같지 않다"고 말해 미묘한 온도 차가 감지됐다.

설 의원은 이 후보가 처음으로 주재한 국회 선대위 회의에 참석한 3일 내년 대선과 관련해 "국민들이 어떤 대통령을 뽑을 것인가, 지나가고 생각하니 진실한 대통령 뽑을 거란 생각이 첫째로 든다"며 이같이 말했다.

그는 먼저 "선대위 첫째 날이니까 우리가 다 알고 있는 원론적 얘기를 드리고 싶다. 원론에 답이 있는데 흔히들 잊어버리고 일상생활을 한다"며 운을 뗐다.

이어 "진실은 겸손함과 솔직함에 있을 거라고 본다. 이 조건에 누가 맞느냐를 제1 조건으로 생각할 것이고, 그다음에 일을 얼마나 잘할 것인가 추진력을 생각할 것이다. 그다음은 지혜롭게 국정운영 좋은 정책을 할 건가 생각할 것 같다. 이 세 가지가 합일되면 아마 그분은 틀림없이 대통령 될 것"이라고 말했다.

설 의원은 "그런데 그렇게 맞추기 쉽지 않다"라며 "완벽한 사람을 찾아내기 쉽지 않기 때문에 이런저런 조건에서 조금 불리하지만, 그나마 제일 나은 사람이 누구일 것인가 기준으로 찾을 수밖에 없는 상황인데, 저는 지금 나와 있는 대통령 후보들을 보면 큰 차이가 있는 거 같지 않다"고 말했다.

그러면서 "다 고만고만한 약점이 있고 고만고만한 장점이 있는데 이를 우리가 얼마나 잘 후보를 내세워서 국민에 호소하느냐에 따라 성공의 길을 갈 것"이라며 "이는 후보뿐 아니라 우리 모두가 이 원칙 입각해서 문제 풀어나가면 성공할 것이라고 생각한다"고 강조했다.

원론적인 이야기를 강조했지만 설 의원의 이번 발언을 두고 일각에선 이 후보에 대한 불신을 드러낸 것 아니냐는 해석이 나오고 있다. 이낙연 캠프 총괄선대위원장이었던 설 의원은 민주당 경선 과정에서 대장동 개발 의혹 관련 이 후보의 구속 가능성을 언급하면서 날을 세운 바 있다.

설 의원은 이날 회의 후 기자들이 발언의 의도를 질문하자 "내가 한 이야기에 대한 해석은 따로 해야 한다"며 즉답을 피했다.

