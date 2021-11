[아시아경제 박지환 기자] 금융위원회 산하 증권선물위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'을 위반한 현대회계법인 소속 공인회계사 A씨에 대해 감사업무제한 등 조치를 의결했다고 3일 밝혔다.

증선위에 따르면 A씨는 재무제표 작성에 필요한 계산 내역 등을 감사대상 회사에 전달해 외부감사법을 위반했다.

외부감사법 및 같은 법 시행령에 따르면 회사의 감사인 및 그 감사인에 소속된 공인회계사는 감사대상 회사의 재무제표 작성에 필요한 계산 또는 회계 분개(회계 기록시 계정과목과 금액 등을 나누어 적는 일)를 대행하는 행위는 해서는 안 된다.

증선위는 A씨에 대해 주권상장(코스닥 및 코넥스 상장 제외)·지정 회사에 대한 감사업무제한 1년과 당해 회사에 대한 감사업무제한 1년, 직무연수 6시간의 제재를 의결했다.

