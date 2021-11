文대통령 "포스트 코로나 시대 열어갈 한국에 투자하길"

2021 외국인투자주간 포럼 영상 축사…"락다운 없이 코로나 확산 우수하게 통제"



[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 3일 '2021 외국인 투자주간 포럼' 영상 축사를 통해 "포스트 코로나 시대를 열어갈 새롭고 다양한 기회가 한국에 있다. 한국에 투자하십시오"라고 말했다.

문 대통령은 "세계 기업인과 투자자 여러분, 저는 올해 1월 다보스 포럼과 두 차례 방미 계기에 한국 투자에 대한 세계 기업인들의 뜨거운 관심을 확인할 수 있었다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "한국은 지금 코로나의 어려움 속에서도 빠르게 경제활력을 되찾아가고 있다. 위기를 기회로 만들자는 국민과 기업의 의지가 모여 디지털과 친환경 산업이 빠르게 성장하고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "한국은 유망하고 지속가능하며 안정적인 투자처이다. 감염병·재난재해 같은 위기에 대응능력이 뛰어나고 경제 회복력도 우수하다"면서 "락다운 없이 코로나 확산을 우수하게 통제했고, 기업들은 코로나 상황에서도 정상적인 경제활동을 이어나갔다"고 강조했다.

문 대통령은 "한국 경제는 가장 빠르게 회복하고 있다. 올해 주요국 성장 전망치가 대부분 하향조정되는 상황에서도 4.3%의 높은 전망치를 유지하고 있다"면서 "국가신용등급 또한 최고 수준을 유지 중이며, 세계은행의 기업환경평가에서도 7년 연속 5위권을 지키고 있다"고 말했다.

문 대통령은 "지식재산권도 활발하여 블룸버그 혁신지수 세계 1위, 세계지식재산기구 글로벌 혁신지수 아시아 1위의 혁신 강국으로 발돋움하였으며, 신기술, 신제품을 사업화하기에 좋은 최적의 테스트베드"라고 밝혔다.

문 대통령은 "한국은 지금, 그린뉴딜과 디지털뉴딜을 중심으로 대형 국가 프로젝트인 한국판 뉴딜 2.0을 추진 중"이라며 "이미 세계의 많은 기업과 투자자들이 코로나의 어려운 상황 속에서도 K-뉴딜, 소부장, 바이오 분야 투자를 비롯해 역대 2위의 투자를 하고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "외국인 투자기업에 대한 세제, 입지, 현금, 고용 지원을 확대하고 있다. 새로운 사업의 원활한 진행을 위해 규제를 완화하고, 투자의 어려움도 적극 해소할 것"이라고 다짐했다.

문 대통령은 "특히, 반도체·미래차·바이오 등 Big3 첨단 산업에서 연구개발과 시설투자 지원을 강화하겠다. 소부장, 탄소중립 분야의 핵심기술개발을 통해 새로운 투자 기회를 창출하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "무역·투자 플랫폼도 더욱 튼튼히 구축할 것"이라며 "한국은 미, 중, EU 등 거대경제권을 포함한 세계 57개국과 FTA 네트워크를 갖고 있다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr