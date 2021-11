전자랜드, 결식우려아동 위한 주거환경개선 프로젝트 동참

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 지난 상반기에 이어 하반기에도 결식우려아동들을 위한 ‘행복얼라이언스 주거환경개선 프로젝트’에 동참한다고 3일 밝혔다.

행복얼라이언스는 결식우려아동 문제 해결에 공감한 기업, 정부, 일반시민이 협력하는 사회공헌 네트워크다. 이번 프로젝트에는 전자랜드, SK하이닉스 등 총 10개 멤버사가 참여한다.

전자랜드는 안성·용인 지역의 결식우려아동이 속한 가구 중 주거환경개선이 필요한 세 가정에 냉장고, 세탁기 등을 지원한다.

전자랜드 관계자는 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 더욱 어려움을 겪고 있을 결식우려아동들을 도울 수 있어 기쁘다”며 “다가오는 2022년에도 소외된 사회 취약 계층을 돕기 위해 다양한 봉사와 후원 활동을 펼칠 계획”이라고 말했다.

