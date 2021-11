정부 “연말까지 중앙 101조·지방 67조원 재정 집행”

[아시아경제 문혜원 기자] 정부가 올해 4분기 경기 회복세를 뒷받침하기 위해 연말까지 남은 두 달간 중앙·지방재정과 지방 교육재정 집행에 총력을 다하겠다고 2일 밝혔다.

안도걸 기획재정부 2차관은 이날 재정 관리·점검 회의를 열고 "4분기에는 수출 호조 전망에도 글로벌 통화정책 기조 전환, 인플레이션, 공급 차질 등 국내외 불확실성이 상존한다"며 "올해 남은 11∼12월에 모든 정책 수단을 동원해 경제 회복세를 보강하고 민생경제 활력을 제고해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "중앙·지방·지방 교육재정 각각 가용재원을 최대한 활용하는 재정집행 목표를 수립해 차질없이 집행해달라"고 당부했다.

1일 기준으로 중앙재정은 614조원 중 81.6%(500조8000억원), 지방재정은 517조1000억원 중 72.1%(373조원), 지방교육재정은 86조9000억원 중 78.4%(68조2000억원)을 각각 집행했다.

정부는 올해 남은 기간 중앙재정 101조원, 지방재정 67조원, 지방 교육재정 13조원을 집행할 방침이다.

소상공인 손실보상과 상생 소비지원금, 9대 소비쿠폰, 재정지원 일자리, 고용유지 지원금 등이 중점 집행 사업이다.

연구개발(R&D) 출연금, 송파 스포츠 복합단지 조성 등 민간 자본 보조 사업 등 민간투자 촉진을 위한 재정 집행도 중점 관리한다.

올해 1차 추가경정예산(추경)은 지난달 27일 기준으로 관리대상 9조5000억원의 94.0%(8조9000억원)가 집행됐다.

2차 추경은 같은 날 기준으로 관리대상 22조3000억원 중 88.1%(19조7000억원)를 집행한 것으로 집계됐다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr